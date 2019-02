Kui suur vahe on sellel, kas sildi sõnastus keelab rajal koertega jalutamise või hoopis soovitab seda mujal teha? Seda vahet ei olegi. Või siiski on? Soovitus tähendab, et leidub neid, kes seda millekski ei pea. Sel juhul aga võitjaid polegi. Rada saab ikka tallutud, osaliste vahel puhkevad endiselt sõnelused, mõistvate koeraomanike tegemised on piiratud sisuliselt eesmärgita.