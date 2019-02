Pärnumaal mängitud suvelavastus tõi tegijaile aastapreemia

Pärnus on sündinud aasta ka debüütfilmiks valitud „Võta või jäta“ autor Liina Triškina-Vanhatalo.

Kultuurkapitali aastapreemia suurus on 7000, elutööpreemial 10 000 ja sihtkapitalide aastapreemiail 1500–5500 eurot.

„Mõnikord juhtub inimestega asju, millest nad alles tagantjärele aru hakkavad saama. Minu jaoks oli see, mis Toris aset leidis, üks suuremaid elamusi viimaste aastate jooksul,“ tunnistas lavastuse autor Urmas Lennuk, kui see nädal läbi sai.

„Kustumatu elamus, sellest ei saa üle ega ümber,“ kinnitas täna sama Tori rahvamaja juhataja Argo Juske, kelle ülesanne oli aidata sadadel osalejatel kõiki kohapeal tekkivaid probleeme lahendada. „Tekkis hästi mõnus pere tunne: inimesed tulid sulle tänaval vastu – kes tuli proovist, kes läks proovi –, kõik naeratasid ja ütlesid üksteisele: „Tere!“. See andis jõudu, sest päevad olid pikad,“ meenutas ta.

Vaatamata aastatepikkusele töökogemusele pani Jusketki üllatuma, kuidas on võimalik rahvakultuuri osadest – laulust, tantsust, pillilugudest ja tekstist – luua nii terviklik lavastus, mis on samal ajal õpetlik. Ja nii, et vaatajal ei hakka igav.