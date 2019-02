Galerii: kolm Eesti muusikaauhinda võitnud draakonid esinesid Pärnus täismajale

Ewert and The Two Dragons satuvad Pärnu üsna harva, kuigi kitarrist Erki Pärnoja on Sindi poiss, keda bändikaaslased kutsuvad kohalikuks Jimi Hendrixiks. Eile õhtul kostitas hiljuti kolme Eesti muusikaauhinnaga pärjatud nelik suvepealinna publikut mullu ilmunud plaadi "Hands Around The Moon" esitluskontserdiga.