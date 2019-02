Galerii: hiphopigrupp EPT ja lapsed tähistasid noortekeskuse kümnendat aastapäeva

"Kümme aastat tagasi oli noortekeskus kriimudeta, puhas, korras ja miski ei logisenud. Nüüdsed kriimud ja loksumised, augud ja praod majas on saanud tekkida vaid tänu noortele ja nii veidralt kui see ka ei kõla, olen ma selle eest tänulik, sest need on tulnud sellest, et kõik on kasutatud ja kulutatud. Kulumine on tegutsemise tagajärg ja tegutsemine on hea! Mõni noor on tegusam kui teine. Mõni ei saa arugi, et on tegutsenud pisut ülearu. Mõni valib, millal tegutseda. Kõik on õige, kui teed õiget asja," kõneles noortekeskuse juhataja Annely Reile.