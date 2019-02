Tänavune Koolitants ei taha lavale suuri rekvisiite

"Koolitants on midagi enneolematut ja ainulaadset – see sünnib siin ja praegu. Tuleb pühenduda ja anda endast parim just nüüd," selgitab 25. korda toimuva võistluse peakorraldaja Raido Bergstein. "See on kooshingamine ja -olemine. Selles hetkes oleme kõik koos ainult siin, festivali ajal, nii lava taga kui ees. Just sel hetkel on tants suurem kui elu."