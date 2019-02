Politsei pidas kinni maanteel üle 200 kilomeetri tunnis kihutanud mehe

Kihutajaks osutus 51aastane mees, kes pigistas Tori vallas Nurme–Papsaare teel, kus lubatud sõidukiirus on 90 kilomeetrit tunnis, istumise all olnud Seatist välja vähemalt 202 kilomeetrit tunnis ehk ületas kiirust vähemalt 112 kilomeetrit tunnis.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa märkis, et sellise kiirusega kihutades kulub ideaaltingimustes ootamatu takistuse teele ilmumise korral pidurdamiseks üle 200 meetri ning lumistes oludes on see maa veel pikem ehk sisuliselt on juhil võimatu sel juhul õnnetust vältida.