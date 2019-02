Soome pärnakate vutiklubisid ootavad ees tulised Kymi derbid

Kui KTP on viimastel aastatel olnud kindlalt Kymenlaakso esiklubi, siis see aasta on MyPa ja KTP mõlemad Soome Ykköses (esiliigas, tugevuselt teine liiga).

Tuleval hooajal mängivad eestlaste klubid tulistes Kymi derbides kolmel korral: kaks korda Myllykoskil ja korra Kotka Arto Tolsa Arenal. Kohalikele matšidele on oodata 2000–3000 pealtvaatajat, mis loob võimsa õhkonna ja muidugi kohendab klubide majandust.

Mullu ei oodanud keegi MyPalt tõusu Kakkosest (tugevuselt kolmas liiga) Ykkösesse ja oma alagrupi (neid on kolm) võit oli sensatsioon. Põhiliselt oma piirkonna noortest mängumeestest koosneva MyPa kohta arvati enne 2018. aasta hooaega, et nad kukuvad tagasi kolmandasse liigasse. Nüüdki ei oota keegi MyPalt Ykköse võitmist ega Veikkausliigasse (meistriliigasse) tõusmist. Esialgu on MyPa sportlik eesmärk liigasse püsima jääda.

KTP on aga selge sihi võtnud võidelda Veikkausliigasse tõusu eest kahe hooajaga. Praegu prognoositaksegi juhtgrupi klubideks KTP kõrval Valkeakosken Hakat, Pietarsaaren Jarot, TPSi, AC Oulut ja EIFi.

MyPa peatreener Jukka Karjalainen, kes on omalaadse ime korda saatnud, tõstes mängijate eelarveta meeskonna Kolmosest kahe aastaga Ykkösesse, ütles, et tema arvates tuleb huvitav hooaeg ja Eesti vutifännil tasub MyPat jälgida, sest tiimis pallib üks liiga huvitavamaid mängumehi, eestlane Usta ja MyPa mängib väga aktiivset ja meelelahutuslikku jalgpalli.

MyPas mängivad see aasta veel kunagine KTP legendaarne ründaja Niko Ikävalko, kes on “veidi” pettunud FC KTP leige huvi pärast tema vastu ja on nüüd eriti motiveeritud ja on Soome meedias lubanud vähemalt kolme väravaga oma ekskoduklubi kostitada.

Karjalaise osava juhendamise all keskväljal teemandina särama löönud Usta on samuti varasem KTP mängija. Kohalikest poistest tasuks kindlasti pilk peal hoida Anttoni Huttusel, kes on tehniline, nutikas, loov ja ülihea mõlema jala löögiga ründav poolkaitsja. Võistkonna suurim täht, keda meeskond see aasta tahab liiga parimaks väravakütiks aidata, on Jussi-Pekka Rämä, kellele sekundeerib üliagressiivne kaitsepressija Tomi Räikkönen. Kaitseliinis on oma tähtmängija ja Soome koondise tulevikulootus 2000. aastal sündinud Johannes Kytilä. Väravas tugev liider ja puurilukk Soome kuulsast Turuste jalgpalli suguvõsast pärit Tomas Turunen.

MyPa mängijate eelarve on uueks hooajaks 55 000 eurot.

KTP vastne pealik Arbeiter arvas, et liiga on tasavägine ja tugevamad suudavad mängida Eesti Premiumi liiga tugevamatega. Liiga ülejäänud võistkonnad on Eesti tippliiga 4.–6. koha tiimide tasemel, aga pole mingi ime, kui esiotsa võistkonnad neile kaotavad.

Arbeiteri juhendatav sats plaanib veel kolmel positsioonil ridu täiendada. Eelistatud on kohalikud mängijad, väljastpoolt tulija peab kohalikest selgelt parem olema.