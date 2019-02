Pärnumaal saab riigikogu valida üle 66 000 inimese

Pärnumaal on riigikogu valimistel seitse mandaati. Varasematel aastatel oli neid kaheksa, kuid ülejäänud valimispiirkondade hääletajate arvu kasvu tõttu kaotas Pärnumaa parlamendis koha.

Siseministeeriumi teatel saab kõikjal Eestis riigikogu valida 958 571 inimest, nende seas on 77 881 alaliselt välisriigis elavat Eesti kodanikku, kelle valimisringkond on määratud.

Eestis elavatele valijatele hakkab riik tänasest saatma valijakaarte, millel on info valimise aja ja koha kohta. Järgmise nädala alguseks peaksid need olema kohale jõudnud. Välisriikides elavad valijad on valijakaardi juba saanud.