Värati jahisadama ehitamiseks korraldatakse uus hange

“Paraku on aga nii, et kui ehituse maksumus läheb kavandatust kallimaks, siis toetuse osa kahjuks ei suurene.

Plaanis on korraldada uus hange, enne vaadatakse üle projekti ehitusmaht ja pikendatakse ehitusperioodi,” selgitas Tomson.

Jahisadam Väratis on Tõstamaa valla alustatud Eesti-Läti projekt, millega Pärnu linn läks pärast haldusreformi edasi. ​Projekti eesmärk on süvendada sealset sadamat ja ehitada sinna jahikaid.

„Ehitusmahtu vähendades loodame väga, et sadam saab ehitatud. Tuleb meeles pidada, et mida rohkem on mööda Eesti rannikut jahisadamaid, seda rohkem saab ka siia poole mereturiste liikuda," rääkis Tomson.