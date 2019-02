Südamesulataja, kes püsib elus tänu metsale

Mida rohkem metsas liikuda, seda tugevamini kinnistub teadmine, et see on midagi enamat kui pelgalt puud. See on kooslus, mis koondab teadaolevalt 10 000 liiki, kuid oletatavasti on neid poole rohkem. Metsa peavad koduks nii taimed, seened, putukad, lülijalgsed, samblikud, vetikad, linnud ja imetajad. Viimaste seas on kindlasti üks tuntumaid metsaelanikke käbikuningas orav, kes oma välimusega sulatab paljude südame.