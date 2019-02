Prokurör küsis venna tapmises süüdistatavale pikka vangistust

Tunnistajate jutust võib järeldada, et vennad olid vaenus olnud juba aastaid. Traagilise lõpu leidis see mullu 2. juuli hilisõhtul, kui Heiki tulistas sünnikodus Ahaste külas venda läbi ukse. Ohver suri vigastuste tagajärjel.

Süüdistatav väitis kohtus, et ta läks tookord sünnikoju kontrollima, ega vend ole sealt tema vara ära viinud. Küla vahel olnud kuulda, et tema vend on sageli järelkäruga enda töökoja ja kodutalu vahet sõitnud. Sünnikoju suundunud Heiki taskus oli Makarovi püstol, mille salves oli tema väitel kuus kuuli.