Ohvriabi töötaja: Tüdrukute seas on vägivaldsus sagenenud

Mida tunnevad inimesed, keda on löödud või muul viisil väärkoheldud?

Väga paljud on öelnud, et löömine ei olegi nii hirmus kui vaimne vägivald: pidev mõnitamine, alandamine, näägutamine, riidlemine, karjumine. Ööd läbi, igal pool, igal ajal. Nad (ohvrid S. M.) tunnevadki ennast süüdi, et on koledad, ei tule millegagi toime, kõik teised on paremad.

Mis veel hirmsam, et isegi kui on vägivallatsejast aastaid juba lahus oldud, võib-olla uus peregi loodud, minevik ei unune, vaid jääb aastateks inimest kummitama.

Ohvriabi teenused selleks ongi, et välja tulla. On igasuguseid tugigruppe, psühholoogilist abi, eri teraapiaviise. Naised ja mehed avastavad ennast. Mina püüan vältida suhtumist, et vaid mehed on vägivallatsejad ja naised kannatajad. Üks teaduslikke uuringuid ütleb, et tüdrukute seas on viimasel ajal vägivaldsus sagenenud.