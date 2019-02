Koduuks õnnestub teha pätikindlaks

Käiguluku tunneb ära selle järgi, et väljaspool on südamik, kuid seespool ­liblikas.

Me kõik soovime, et kodu oleks turvaline paik, kuhu igaüks ei saa sisse jalutada. Kuid iga lukk kahjuks pätti eemal ei hoia, näiteks umbes 30 aastat vanad Vasara lukud. “Kodu turvalisuse tagamisel on nii uks kui lukk olulised,” toonitas LukuExperdi turundusjuht Kristofer Rennel. Seetõttu tasuks kontrollida, millises seisukorras on kodu välisuks: kui see on juba ­vana, kulunud või vajunud ning hingedki ­logisevad, tuleks kaaluda uue soetamist.