Viimase aja ilming on bussijuhtide sarjamine. Ei möödu päevagi, kui keegi kusagil ei kritiseeri või filmi aeglasemast eessõitjast mööduvat liinibussi. Tegelikult teevad need mehed, on ka naisi, bussiroolis tänuväärset tööd. Nende päevad on pingelised ja väsitavad, üldine liiklus tekitab stressi. Kui harva kuuleb sihtkohas sõitjate suust lihtsaid tänusõnu! Pigem kipume kurjustama, süüdistama, näpuga näitama ja kaebama. Tegelikult pole bussiroolis nannipunnid, vaid oma ala meistrid.