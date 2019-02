Favoriidid alustasid tiitlivõistlust võimsalt

Ice Optimist-klassi liider on nelja sõidu järel mullu MMil tüdrukute meistriks pärjatud pärnulanna Lisbeth Taggu, järgnevad poolakad Mateusz Gigielewicz ja Anielka Graczyk. Neljandat kohta hoiab Melvin Aasav, viies on pärnakas Pert Salundi ja kuues saarlane Artur Ader. Pärnu poisid Karel Ratnik ja Andrias Sepp lõpetasid avapäeva vastavalt seitsmenda ja kaheksandana. Henri Lember on 16., Romi Safin 22., Jorgen Kuivonen 24. ja Eesti tiimi pesamuna Emma Mia Kaar 30. Ice Optimist-klassis võistleb Siemianowka järvel 38 sportlast ja esindatud on seitse riiki.