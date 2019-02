Eakas naine jäi katuselt sadanud lumehunniku alla

Politseiametnik märkas kontrollima minnes, et katuselt oli tõesti langenud suur hulk lund ja inimese jäljedki hanges näha. Kiiresti püüdis ta välja selgitada, kas naisega on ikka kõik korras, kuid kui uks suletuks jäi, oli põhjust karta tema tervise pärast.

EKÜLi õigusosakonna juhataja Urmas Mardi ütles, et jääpurikate ja libedatõrjesse suhtuvad leigelt nii korteriomanikud kui ühistujuhid. “Kõige hullem on, et vastutaja hooletus võib ühel hetkel maksta inimese elu,” hoiatas Mardi. Ta rõhutas, et olukord on tõsine ning libeduse ja katuselt langenud lume ja jääga seotud juhtumid juba kohtusse jõudnud. Summad, mis ohvritele maksta tuleb, on suured.