Sadam sai Raplas treeneri kaotuse

Pärnu Sadama meeskonna peatreener Heiko Rannula tunnistas matšijärgses intervjuus, et kaotuse võib kirjutada tema arvele. “Kui vastane on enesekindel ja mina oma mängijaid kohtumiseks häälestada ei suutnud, on see treeneri kaotus,” ütles ta, lisades, et potentsiaali on meeskonnal tema arvates kõvasti.