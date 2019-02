SOKK: kui publik armastab sind juba enne esinemist

“Arvan, et kogu linn on praegu meie bände täis,” naljatas huvijuht Heidi Taal. Miks? Sest homme astuvad juba 11. korda Pärnu Endla teatri Küüni lavale klassibändid. Toimub SOKK ehk Sütevaka oma klassibändide konkurss, mis sündis just kasvandike ideest. Õpetajatel polnud 2009. aastal aimugi, kui tähtsat rolli hakkab see mängima nii koolis kui ka linna kultuurielus.