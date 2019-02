Maakonna kultuurimälestiste korrastamiseks annab muinsuskaitseamet üle 170 000 euro toetust

“Muinsuskaitseametile laekus üle 300 toetuse taotluse kogusummas üle kaheksa miljoni euro, mis näitab kasvavat vajadust (toetuse järele, toim). Paljude hoonete remondivõlg on kasvanud üle kriitilise piiri, pea kolmandik ehitismälestisi on halvas või avariilises seisus. Selle parandamiseks on vaja lähiaastatel suurendada investeeringuid kultuuripärandi säilitamisse,” ütles ameti peadirektor Siim Raie.