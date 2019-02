Hõbemajanduse edendamisele annab hoogu väärikate ülikool

“Teeb siiralt häämeelt, et see läheb Pärnu väärikatele korda ja osalus on hästi aktiivne,” kinnitab Raagmaa. “Eks põhiline märk­sõna ole ikka suhtlus, selleks ruumi ja formaadi pakkumine. Tean oma vanemate pealt, kui oluline on aktiivsest tööelust kõrvale jäänuna teiste inimestega koos tegutsemine. Samal ajal on ilmselt kolledži õppejõududelegi tähtis eakama sihtgrupiga mõtteid vahetada – nii saame ka ise targemaks.”