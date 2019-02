Galerii ja video: venekeelne muusika pani noortel jala tatsuma

“Mulle väga meeldis selline üritus ja tore on näha, et õpilastele ka,” rõõmustas Vene saatkonna pressiatašee Maria Šustitskaja selle üle, et noored ei võta vene keele õppimist kui kohustust. “Tehes muusikalisi ettekandeid, õpivad nad selle käigus Vene kultuuri tundma.” Šustitskaja soovib järgmiselgi aastal festivalil kohal olla. Traditsioon sai alguse 2015. aastal, mil see oli eelkõige koolisisene võistlus, mida hindas žürii. Tänavusel, viiendal festivalil oli märgata suurt arengut kavade ülesehituses ja nende ettekandmises. Kusjuures enam ei ole tegu võistlusega, vaid üksnes kontserdiga, mis Vene saatkonna pressiatašee sõnutsi ongi hea, sest siis ei teki nii suurt ärevust.