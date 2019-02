Audru kooli uuenenud ristmik valmib sel suvel

“Projekti eesmärk on liiklusohutust tõsta. Selle tarbeks rajatakse teelõigule valgustus ning Lavassaarde ja Audru keskusesse suunduva tee ristmiku paremaks tajumiseks liiklussaared,” teatas maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt. “Kergliiklejatele rajatakse ohutu Pärnu–Lihula maantee ületamise koht ja valgustatakse Põldeotsa tee ristmik.”

Praegu on ameti hinnangu kohaselt ristmiku Audrusse ja Lavassaarde suunduvad harud juhtidele halvasti tajutavad, eriti pimedal ajal. Puuduvad liiklussaared ja -märgid ning teekate on ohtlikult lai: kuni 17 meetrit. Seetõttu on oht sõita vastassuunavööndisse, samuti tekitab ohtu võimalus ületada Pärnu–Lihula maanteed risti, võtmata hoogu maha.