Pärnu sisekardiradu katab betoon. Erinevalt asfaldist teeb see omavahelise võistlemise väga tasavägiseks, kuna sõitjate kaalu erinevus tulemusi nii palju ei mõjuta. “Kerged kutid kiirendavad ­hästi, aga kurvides peavad nad hoogu maha võtma, sest muidu nad vajuvad välja. Suurema kehakaaluga inimestel on kiirendus kehv, kuid kui on hoo üles saanud ja sõidad tehniliselt õigesti, sõidad täpselt samadel tingimistel,” kõneles Pärnu kardikeskust vedav Kristjan Vok.