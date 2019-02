Viimastel päevadel furoori tekitanud videoklipp bussijuhist, kes maanteel sõites rooli taga sõnumeid saadab, liiklusaasta kokkuvõte, mis teatab, et möödunud aastal hukkus liikluses jälle rohkem inimesi kui tunamullu ja nendest kümne puhul oli põhjus just sõidu ajal kõrvaliste asjadega tegelemine, paneb mind küsima, mis on tähtsam inimelust?