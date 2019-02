Sünged mõtted ja aastaid kannatusi – sissevaade buliimilise anorektiku mõttemaailma

Kuna Maarika (nimi muudetud) ema oli teismelisena trullakas ja teda mõnitati, arvas ta, et säästab tütart kiusust, kui keelab tüdrukul õhtul nõnda palju süüa, kui piiga soovis. “Kui sulle on maast madalast öeldud, et ei tohi nii palju süüa, paksuks lähed, ja poolnaljaga öeldud, et oled jämejalg, siis mõtledki: tõesti, miks ma peaks sööma?” avaldab Maarika.