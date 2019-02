Romek Kosenkranius: Kodanikule on hirmutav, kui üks eestlane on teisele lausa surmavaenlane

Meie riik vajab ühiskonda konsolideerivat poliitikat, ühendavat koostööd kaasmaalaste ja liitlaste vahel. Vajame avatud ühiskonda ja kõiki neid eestimaalasi, kes pakuvad end appi iseseisvust kindlustama, eesti meelt ja keelt hoidma, majandust arendama ja riiki kaitsma. Usun, et selliseid kodanikke on tegelikult päris palju.

Olen olnud 15 aastat vabatahtlik riigikaitsja, rakendanud end Eesti riigikaitset toetavas organisatsioonis – Kaitseliidus. Kaitseliitu kuulub inimesi, kelle maailmavaade või erakondlik kuuluvus on kardinaalselt erinev, ometigi ühendab meid kõiki üks eesmärk: olla valmis kaitsma isamaad kuni surmani. Seda ühist eesmärki ei väära liikmete eriarusaam maailma ja riigi asjadest, sest ühine eesmärk on isiku maailmavaatest mitu korda suurem.

Soome on riik, mille elanikud kuuluvad uuringute järgi maailma õnnelikemate kodanike hulka. Alati vähemalt esiviie sekka. Uuringud väidavad, et soomlaste õnne valem ei ole eestlastest suurem keskmine palk, polaaröö või Nokia, vaid hoopis soomlase jonn. Jonn saavutada eesmärk, kõigi raskuste ja takistuste kiuste. Eriti õnnelikena pidid soomlased tundma end siis, kui alguses kättesaamatuna tundunud eesmärk muutub rahvuslikust jonnist toidetud pingutuste toel reaalsuseks.

Väidetavalt sai see nähtus, mida soomlased ise nimetavad sõnaga „sisu“, alguse talvesõja ja jätkusõja aastatel, mil üks väikeriik astus südikalt vastu suurriigi agressioonile. Võites suurima auhinna, mida riigil on võimalik võita – vabaduse ja iseseisvuse. See olevat olnud sarnane tunne, mida eestlased kogesid vabadussõda võites, kuid mille nad oli kaotanud 1940. aastaks.

Leiaks me taas selle jõu olla sisemiselt tugevad ja ühiskonnana ühtne. Silmad säramas, tegemas just seda, mis esmapilgul võib tunduda ilmvõimatu. Ütlemas üksteisele seejuures tunnustavalt: „Me saame hakkama!“ Peame selleks nägema küll vaeva, kuid see vaev tasub ära, sest peaauhind on meie riik ja meie iseseisvus. Just nagu kirjutas Eesti Vabariigi esimese riigikogu koosseisu esimees ja riigivanem Johan Kukk: „Kuid valvake, konsulid, erakondade teenäitajad ja juhid, et ei kustuks see püha tuluke, mis 1917.–1918. aastal rahva hinges loitma lõi! Riigi rippumatuse ja iseseisvuse alalhoidmine ja kindlustamine nõuab sama kindlat ja kangelasmeelset otsustamisvõimet ja püsivat tööd nagu riigi loominegi. Meie riigi laevukest meelitavad sireenid nii paremalt kui pahemalt poolt.“

Homme on Eesti Vabariigi 101. sünnipäev. Täna õhtul tähistame pidulikult oma riigi iseseisvuse väljakuulutamist Pärnus, Eesti Vabariigi sünnilinnas. Eesti riik on ületanud maagilise 100 aasta joone. Andke andeks minu tänases peokõnes kostev mure, aga südames pakitsev rahutus otsib teinekord just sellist väljapääsu ja võimalust abipalveks. Tegelikult oleme ju kõik tublid Eesti riigi kodanikud ja pingutame, et meie riik, mille sisu moodustavad eesti keel, kultuur ja rahvas, oleks hoitud ja kaitstud.

Julget sammu ja õnne meile, pärnakad, pärnumaalased ja eestimaalased! Palju õnne Pärnu linna ja maakonna vapimärgi kandidaatidele. Head Eesti Vabariigi 101. aastapäeva!