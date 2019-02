Andres Metsoja: Saame osa kogu maailma muredest ja jääme samal ajal koduküla patrioodiks

Head pärnumaalased ja külalised!

Kui üks mees Pärnust ja teine Vändrast kohtuvad Tallinnas, on üks neist pärnakas ja teine vändralane. Aga tallinlane teab, et nad mõlemad on Pärnumaalt. Siis sõidavad need kolm vahvat selli koos Berliini, kus nad osutuvad eestlasteks nii nagu Hans, kellega nad koos õlut rüüpasid, on sakslane, kuigi Hans ise teab täpselt, et ta on baierlane. Kui eestlased koos sakslasega Ameerikasse lendavad, on nad seal ootavale Donaldile aga eurooplased. Meie identiteet – kes me oleme, kelleks me ise end peame ja kellena teised meid näevad – on erinev sõltuvalt sellest, kui kaugel kodust me oleme.

Eestis on praegu oma identiteedist mõtlemine rohkem päevakorral kui kunagi varem. Haldusreformiga tõstsime pikka aega paigas olnud valdade piire. Kas audrulased või tõstamaalased on nüüd pärnakad? Kas sintlastest said torilased? Selles tuleb meil veel üheskoos selgusele jõuda.

Kas me oskame olla osa suurest üleilmsest inimkonnast ja Euroopa kogukonnast, jäädes samal ajal eestlasteks, pärnumaalasteks, audrulasteks, kihnlasteks ja pärnakateks? Need on abstraktsed ja vaat et sisutühjadki küsimused, kui me ei sisusta neid konkreetse mõtte ega teoga.

Daamid ja härrad, Pärnumaa regionaalne identiteet on elus seni, kui see aitab meil oma elu paremini korraldada. Kuni see on põhjus koostööks ja ühisteks saavutuseks, mida üksik ei suudaks. Kas Pärnu loodusmaja, Pernova keskus oleks sündinud ilma kõigi maakonna omavalitsuste koostööta või Lottemaa või vaimse tervise keskus või ühistranspordikeskus? Ei, ilmselt mitte. Need on olnud edulood, milles võtmesõna on regionaalne koostöö. Siiamaale oleme üheskoos saanud, nüüd mingem edasi.

Meil seisab ees riigilt saadud toega taas avada Pärnu õhuvärav, võidelda välja Rail Balticu kohalikud peatused ja kaubaterminal. Siit on näha meie unikaalse geograafilise asendi viljaka ärakasutamise võimalus – ühendada Pärnu tõhusaks logistiliseks sõlmpunktiks, kuhu toovad nii maantee, raudtee, õhu- kui meretee. Siit paistab meie ambitsioon ja ka šanss muuta Pärnu Eesti kolmandaks kasvukeskuseks. Nii saame panna maha reaalse nurgakivi tulevasele majandusedule, meie inimeste heaolule ja õnnele nähtavas tulevikus.

Pärnu linnal kui regiooni arengu veduril lasub siin eriline vastutus. Vedur on kasutu, kui ta vagunitest kaugele ette ära sõidab. Nii on Pärnule kasulik olla koostööaldis ja abivalmis, kannatlik ja väärikas, aga ka nõudlik ja tõhus.