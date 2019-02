"Elvis oli kapis" ja 12 noort näitlejat

Nii sirutab poiss end pikaks: just nii kõrgele, et sõrmeotsad laes rippuva lambini ulatuksid. “Ei vaata minu kleidi alla!” hoiatab ta naljatades kaaslasi, pühkides aeg-ajalt käega laubalt higi, mis paruka alla koguneb. Seejärel kiljatavad ülejäänud 11 näitlejat: kõrgelt kukkuv Teearu imiteerib neid, jäädes truuks oma karakterile.

Valgus suunatakse paremal seisvale kapile, uue noortelavastuse “Elvis oli kapis” sümbolile. Nii nagu Narniaski ei ole see pelgalt mantlitele. Kapis on uks. Sellest tuleb ootamatult välja inimene, kes siseneb Elvis Presley majamuuseumi, taskus vaid poolik purk Slipsoni juuksevaha. Ja nimi? See mehele ei meenu. Nii hüütakse teda kodanik Slipsoniks.