Pärnumaal on valimas käinud üle tuhande inimese

Pärnu linna valimiskomisjoni esimees linnasekretär Tiina Roht palus üle korrata, et isikud, kellel tänavu 1. veebruari seisuga on rahvastikuregistris märgitud elukoht välisriigis, saavad eelhääletamise ajal (25.–27. veebruarini) valida neis jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda toimuvat hääletamist. Pärnu linnas on sellised jaoskonnad nr 7 Pärnu bussijaamas, nr 10 Kaubamajakas, nr 12 Paikuse osavallakeskuses, nr 13 Pärnu Maksimarketis ja nr 17 Tõstamaa rahvamajas. Kui inimene tuleb nii-öelda tavalisse jaoskonda, siis eelhääletamise päevadel teda valijate nimekirja lisada ei saa.