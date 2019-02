Juhtkiri: Kõnel polnud häda midagi

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi aastapäevakõne Estonias oli pidupäevale paslik. See kõne on kahtlemata kaalukaim esinemine, mis on mõeldud nii sise- kui väliskuulajale. Sestap võib jääda mulje, et riigipea püüab kõigile meeldida. Ei püüa, aga ta üritab ära märkida kõik need valdkonnad-teemad, mis praegu meie ühiskonnas kõige tähtsamad.