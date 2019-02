Art brut‘i meister loob õlist võluva erootilise maailma

Art brut'i suurim meister Eestis on Pärnu kunstnik Aivar Kurvits, kes tähistab märtsis 60 aasta juubelit. Hoolimata sellest, et suurema osa elust on Kurvits veetnud laste- ja hooldekodudes, tema käed, jalad ega pea ei toimi nii nagu tavalistel inimestel, on ta loonud lõuendile õlist omanäolise ja võluva maailma. “Kurvitsa erootilised maalid Aadamast ja Eevast, Kalevipojast ja Saarepiigast on täis ürgset elujõudu, millest Eesti nüüdisaegses hillitsetud maalikunstis on puudu,” tõdes näituse kuraator Mark Soosaar.