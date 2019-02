Filmiarvustus: Käes on Pearude ja Krõõtade ajastu

Tänapäeva Krõõdad ja Indrekud on juba esimeste episoodidega peos ja fluidumisse mässitud. Andrese visuaalne visiitkaart on lehma rabast väljatõmbamine ja Krõõda kohta ütleb põrsastega askeldamine kõik. Pearule piisas Krõõdasse kiindumiseks samuti ühest kohtumisest. Mis ei takis­tanud tal kõike endast olenevat tegemast, et Andres jääkski sealt soost oma lehma iga päev välja sikutama ja suurt osa elust kohtu vahet käimisele kulutama.