Allikute kodu asub Suur-Jõekalda tänaval, suurte korruselamute vahel. Pahameelt, et puu ümberkaudsete majade elanikele ette oleks jäänud, ei ole pererahva sõnutsi keegi kunagi väljendanud. “See on võimatu, et see kellelgi kuidagi ees oleks,” märkis Jaan Allik. Elupuu kasvas aiaga piiratud hoovis. Maja on naaberhoonetest madalamal ega tohiks varjata kõrgete paneelmajade akendest avanevat vaadet garaažidele ja taamalt paistvale jõele.