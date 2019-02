Pärnumaa ühendab sotsiaaltranspordi tavatranspordiga

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul peaks ligipääsetavus olema ühiskonnas iseenesest mõistetav. „Universaalsed ja nutikad lahendused, mis arvestavad kõikide inimeste eripäradega, muudaksid meie kõigi elu paremaks ja kvaliteetsemaks,“ ütles minister Iva. Tema sõnutsi on lihtsam ja odavam on luua üks kvaliteetne kõikide inimeste vajadustega arvestav lahendus, mitte luua selle kõrvale veel mitmeid erilahendusi. "Seega on mõistlik vaadata sotsiaaltransporti ühistranspordi osana, mitte eraldi sellest," ütles Iva.