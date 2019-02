Mihkel Kosk: Liiduaegne töö on see, mis meid siin toidab

“Esimene Eesti meistritiitel, muid medaleid on omajagu,” tunnistas 35aastane pärnakas, kes alles eelmisel kuul tuli Euroopa meistrivõistlustel kolmandaks. Eriliseks muutis Eesti meistrivõistluste triumfi tõsiasi, et mõõduvõtt toimus just suvepealinnas, sportlase enda sõnutsi regatte Pärnus just tihti ei korraldata.