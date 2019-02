Pärnu linnaorkester valmistub homseks maailma esmaettekandeks

“Keremi viiulikontserti on kaua oodatud: ta on ju ise viiuldaja ja kirjutanud palju keelpillidele väga hästi istuvat muusikat. Huvitav kokkusattumus ja õnnelik juhus on see, et saame esiettekande teha Pärnu linnaorkestriga justnimelt Pärnus, kus on helilooja isapoolse suguvõsa juured – sedakaudu on Kerem pärnakatele pooleldi nagu oma poiss,” tõi dirigent esile huvitava fakti.