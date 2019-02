Pärnakas hakkab juhtima okupatsioonide muuseumi

​“Vabamul on suur potentsiaal olla kokkutulemise koht, põlvkondade ja kogukondade ühendaja ning diskussiooni tekitaja. Selles suunas jätkame koos meeskonnaga tööd. Pean väga oluliseks, et muuseum suudaks kõnetada nii muuseumi külastajaid kui ka muuta ennast nähtavaks ja kuuldavaks ühiskonnas aktuaalsetel teemadel. Vabamu läheb edasi liigutavate lugude jutustamisega lähiajaloost, uute leidlike näitusepaikade otsimisega ning ekspertidega koostöös kaasahaarava ja mõtlemapaneva sisu loomisega,” rääkis Telve.

Telve juhtis muuseumis Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kingituseks loodud riigi suurimat rändnäituse projekti “Masters of our own homes: Estonia at 100”, mis tutvustab Eesti aja- ja kultuurilugu. See rändas eelmisel aastal nii Stanfordis, Torontos kui ka Bostonis.