Galerii: Anu Saagim jagas Martensi väljakul rahvale kanepitorti ja luulekogusid

“Šampanja on kindlasti minu kaubamärk, aga tort on Kristeri kaubamärk. Me ei teeskle kedagi, kes me ei ole. Mina olen bravuuritar ja šampanjatar. Krister on kirjanduseinimene. Reet on keskkonnateadlik moeinimene. Igaüks on omal alal tugev ja seda me propageerimegi,” selgitas Saagim.