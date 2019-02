Nutikassad ei puksi veel kassiire minema

Kohalikele on torganud ehk silma, et näiteks Kaubamajaka Rimi on hiljuti märgatavalt muutnud oma ilmet, jättes kassiiriga maksekohad tahaplaanile ja suurendades iseteeninduskassade hulka. Samuti on Pärnu Keskuse Apollo kino täielikult loobunud teenindajaga kassadest. Mis saab aga kassapidajatest? Kas üha laiemat ala võtvad nutikassad puksivad nad minema?

SA Kutsekoda OSKA uuringust “Eesti tööturg täna ja homme 2018” võib välja lugeda, et üks põhjusi, miks tehnoloogia uuendustega kaasa minnakse, on tööjõupuudus. Hulgi- ja jaekaubanduses valitseb uuringu kohaselt suur müüjate puudus. Põhjuseks, miks tööandjatel on keeruline poemüüja ametikohale inimesi leida, on nii ebastandardne tööaeg (pikad tööpäevad, vahetustega töö) kui suhteliselt madal töötasu. Tuuakse välja, et just nutikassade kasutuselevõtt on aidanud tööjõupuudusega toime tulla.