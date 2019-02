Galerii: uue kunsti muuseumis avati Aivar Kurvitsa juubelinäitus

Näitusega „Ehe KURVITS õlis“ tähistab kunstnik 60 aasta juubelit.

15. märtsil 1959 Tartus sündinud Kurvitsal tuli pärast ema-isa lahkuminekut hakata kümneaastaselt elama lastekodus ja täiskasvanuna on tema elu jätkunud hooldekodudes. Hoolimata kaasasündinud puuetest ja tänu heade arstide abile on ta enda arvutust mööda suutnud maalida sadakonnale lõuendile oma nägemusi loodusest, linnadest ja mehe-naise suhetest.

Maalimist on ta õppinud Haapsalu internaatkoolis ühes teiste puuetega noortega ja Pärnu Non Gratas (1998–2005). Enamiku maalidest on ta loonud uue kunsti muuseumi ateljees.

Praegu elab Kurvits Pärnu linna hooldekodus Tammistes.

„Aivar Kurvits on nagu Prantsuse maalikooli esindaja siin Eestis, võiks öelda. Ta toob siia suure maailma sõjajärgsete kunstivoolude tunnet,“ mõtiskles Elken. „Aivar ise ütleb, et see tuleb tema seest, aga ma usun, et Mark Soosaare kaudu on temani jõudnud ka informatsiooni selleaegse kunsti kohta.