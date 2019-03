Uljus, erksus, lõbu ja vabadus – need märksõnad iseloomustavad Eesti noorte kunstnike loomingut, mis kunstikollektsionäär Reigo Kuivjõge ja Pärnu linnagalerii juhatajat Alar Raudoja paelub. Näituse pealkiri „Eesti parimad noored kunstnikud“ on Kuivjõe sõnutsi intrigeeriv, provokatiivne ja julge, sest esindatud on just tema maitse ja kõik noored ei pruugi luua niisugust kunsti. Ent väljapanek räägib enda eest.