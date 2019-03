Pärnumaalt on esitatud üle 36 000 tuludeklaratsiooni

Tagasimakstav summa on Pärnumaal 9,9 miljonit ja juurdemakstav summa ligemale 920 000 eurot.

Eestis on tuludeklaratsiooni esitanud 554 318 inimest.

Täna on plaanis tulumaksutagastus 29 967 inimesele summas 11 miljonit eurot.

Amet on esimesel kolmel päeval tagastanud 90 007 isikule kokku 36,9 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill ja enammakstud tulumaksu tagastamise tärmin 1. juuli. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, välisriigis saadud tulu ja kui deklareerija on mitteresident, on tähtaeg 1. oktoober.