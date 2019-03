Kui päevane töö Lavassaare lasteaia õppejuhina läbi, lippab Kalbus rahvatantsu memmesid, nais- ja segarühmi ning lapsi juhendama. Võiks arvata, et palju vaba aega ei jää. Ent kolmel õhtul nädalas leiab ta end kodus erilisest toast õmblusmasinate, stangede ja rippuvate rõivaste keskelt. Tihti nokitseb ta komplektide kallal ööpimeduses. Nii hiljutigi, kui Kalbus märkas kaks nädalat enne ülevaatust, et lapsed on rõivastest välja kasvanud. “Võtsin kätte! Muud varianti polnud,” meenutas õpetaja. Poisid said särgid, tüdrukud särkkleidid.