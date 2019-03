Eglit Väli: USAs elasin kohas, kus võis kuuli saada

Napi ea kohta on elu Välit palju kasvatanud ja õpetanud. Põhikoolis ja gümnaasiumiski ­pidi ta olude sunnil suuresti omapäi hakkama saama, sest ema, kes teda üksi kasvatas, töötas kodunt kaugel. “Ma tegelen probleemidega siis, kui need tekivad,” sõnastab Pärnus kasvanud 26aastane naine oma moto.

Kui tihti pidid ameerik­lastele selgitama, kus asub Eesti?

Kogu aeg. Ma siis seletasin, et see on Kirde-Euroopa riik. Arvati, et siin räägitakse vene keelt. Ma üldse ei solvunud selle peale, sest Eesti on nii väike. Ameeriklased tunnevad oma riigi ajalugu hästi, ülejäänu kohta teavad vähe.