100 vastust ehk ankeet parteidele Pärnumaa jaoks tähtsates küsimustes

Kuidas tagada riigi kõrvalteede sõidetavus iga ilmaga? Eesti 200: Riik peab tegema korraliku teede investeeringute plaani, mis ei piirdu vaid nelja aastaga ega riigieelarve­strateegia pikkusega.

Rohelised: Kui teed ei ole sõidetavad või hooldamata teedel juhtub selgelt teekatte kehva olukorra tõttu õnnetus, peaks riigi saama selle eest vastutusele võtta.

Isamaa: Suund on tolmuvaba kattega ehk pinnatud teele, kruuskatete pidevale hooldusele, võsast vabastamisele. Riigi põhimaanteede ehitamine ei tohiks toimuda kõrval- ega tugimaanteede arvelt.

VE: Maksude mõju peab olema õiglane: seega on loogiline, et kütuseaktsiisist saadav tulu on otseselt seotud teede korrastamisega. Eesmärk on jätkata teede kõvakatte alla viimist.

KE: Kruusateede remondivõla katteks on vaja lisarahastust. Lubame taastada põhimõtte, et kütuseaktsiisist vähemalt 75 protsenti läheb teehoidu.

​ERE: Kütuseaktsiis tagasi teehooldusse, teede regulaarne ja kvaliteetne hooldus, kandevõime parandamine ja võimetekohaselt jätkuv kruusateede kõvakattega asendamine.

RE: Pigem on mure valla- ja linnateede pärast. Praegu on riik neid toetanud 29,3 miljoni euroga aastas. Seda summat tuleb kahekordistada ehk suurendada 60 miljoni euroni aastas. Pluss ELi rahastus.

SDE: Meie programmis on ette nähtud kolmekordistada programmi “Teed tolmuvabaks”. Viime mustkatte alla 200 kilomeetrit riigile kuuluvaid kruusateid aastas.

Kõrvalteede investeeringute üle otsustamine peab käima kohalikul tasandil, näiteks omavalitsuste liidus.

Vasakpartei: Tuleks pöörduda administratsiooni poole, kellele need teed kuuluvad.

​EKRE: Kõrvalteede ehitamine ja renoveerimine on riigi kohustus riikliku arengukava ja rahastuse kaudu.

Kuidas lahendada regionaalse tasakaalustamatuse mure? Eesti 200: Euroopa Liidu struktuuriraha jaotuses tuleks Eesti jagada kaheks piirkonnaks. Eesti võiks mõelda regionaalsete maksusoodustuste peale.

Rohelised: Äärealade elu tuleks soodustada maksukärbete ja toetustega. Teine oluline märksõna on “ühenduvus”.

Isamaa: Vähem riiklikke regulatsioone, rohkem ettevõtlusvabadust, maksurahu ja head ühendused nii reaal- kui virtuaal­ruumis.

VE: Kõige kiirem ja lihtsam samm on jagada Eesti eurotoetuste mõttes kaheks piirkonnaks. Nii jõuaks rohkem toetusi Tallinnast kaugemale.

KE: Kõigile piirkondadele tuleb tagada hea füüsiline ja digitaalne taristu. Tuleb riigitöökohti viia pealinnast välja ja anda investeeringutoetusi maapiirkonna ettevõtjatele.

​ERE: Regionaalset majandust soodustava ettevõtlus- ja maksupoliitikaga, maksusoodustustega maapiirkondades ­tegutsevatele ettevõtetele. Heade teede, transpordiühenduste ja valguskaabliühenduste rajamisega. ELi toetusteks ­tuleks luua kaks regiooni ning riigi ja erasektori koostöös ökokülade ja -kogukondade programm.

RE: Keskne küsimus on ühendustes. Rail Baltic, Pärnust Pärnu-Jaagupini 2+2 maantee, valla- ja linnateedele kaks ­korda rohkem raha, kiire internet maale. Huvihariduse toetamine on hea näide sellest, kuidas kaugemaid piirkondi ­rahastatakse heldemalt. Seda võiks laiendada.

SDE: Kavatseme laiendada ettevõtte palgatoetuse meedet kogu Eestile. Suurendame omavalitsuste tulubaasi ja ­suuname seni sihtotstarbeliselt eraldatud raha otse omavalitsuste tulubaasi.

Vasakpartei: Ainult rahva algatusel on võimalik suurendada regiooni väärtust.

​EKRE: Maksusoodustused ja koefitsiendid.