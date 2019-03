Kristo Niglas: Mälestused valati sopaga üle

Esimene Veerpalu nimega dopinguskandaal aastal 2011 tekitas imestust: kas tõesti on meie Andrus valemängija? Toonagi oli palju vassimist ja varjamist, selmet avalikkusega rääkida. Pärast pikka kohtuprotsessi ja JOKK-lahendit jäi küll mõru maik suhu, kuid ajaga see kadus. Siis tuli 2013. aasta detsembris ilmsiks spordiarst Vitali Bernatski juhtum, kus tugevalt seostati Alaveri keelatud ainete ostmise ja vahendamisega. See lugu vaibus samuti.