Kangert suusatajate dopinguskandaalist: Sain kinnitust, et keskmist sportlast ei pane märkimisväärselt kiiremini liikuma isegi doping

Avaldame kirjutise täispikkuses:

“Teatavas mõttes on isegi hea, et selline mäsu Eesti spordis lahti on läinud. Veri tänavatel, ja veel milline veri. Kalli raha eest “buustitud” punaveri, vitamiini ja mineraalirikas - spordimehe jagu.

Olen viimaste dopingu-uudiste valguses ääretult rahulikuks jäänud. Endast ma välja pole läinud ja tohutut pettumust ma asjaosaliste vastu ei tunne. Ei ole siinkohal isegi oluline, et suusasporti detailselt ega skandaaliga seotud sportlasi ma ei tunne – meie sportlaskond on nii väike, et kaudselt hoiame me ikka vähemalt üksteise tegemistel silma peal.

Sportlane Tammjärv, see selgema väljaütlemisega ja meediast paistab, et igati adekvaatselt maailma tajuv mees, tegi kaalutletud, külma ja sirgjoonelise otsuse. Moraalses plaanis ja teistele antud lubaduste ning ootuste rägas oli see otsus ääretult vale, kuid tema jaoks tollel hetkel mingil moel õigustatav. Nähtud vaev ja tulemused ei käinud aastaid kokku ja egoistlik sportlasehing tundis, et peab kiiremas korras midagi ette võtma, kuni veel vanus sportida lubab. Muu maailm liikus suuskadel lihtsalt järjest kiiremini. Konkurendid, kes 7-8 aastat varem jõukohaste vastastena veel tundusid, olid märkamatult saanud tšemponideks, kui meie poisid jäid endiselt vaid statistikaks valgel paberil.

Miks sai paheline kiusatus arukast mehest võitu? Mina arvan, et üheks põhjuseks oligi nurkasurutuse tunne, et midagi paremaks samamoodi jätkates ei lähe, lõhu trenni vanaviisi või rohkemgi. Uutviisi teha keegi ei oska, taha või sellesse usu. Ikka see sama vana pime mantra: “Vähe tunde, rokem tuleb trenni teha”. Kes meist seda soovitust poleks spordiuudiseid lugedes ise mõelnud? Sportlik talent peaks hilistes 20ndates juba ammu avaldunud olema, seega ande peale enam loota ei saanud. Märkusena pean ütlema: usun, et meie treeningmetoodikad üldiselt on ajast maha jäänud. Mõtlen isegi ahastusega, et kas me teame, kuidas andekate noorte treenimine tänapäeval välismaal käib? Rattaspordi näitel võin öelda, et kõik, absoluutselt kõik on mõõdetav, jälgitav ja arvutatav. Kui oleks ainult oskajaid, kes saadud numbritega mdiagi tarka peale oskavad hakata. Ehk siis teaksime täpsemalt, mida, kui palju ja mismoodi treenida ning võistlusteks valmis olla. Samuti on puudu kättesaadavast tasemel spordimeditsiinist. Head inimesed on väga hõivatud ja nende niigi napp fookus ei ole suunatud vadi tippudele ja sinna pürgijatele, erapraksised vajavad pidamist ja tulusamad tööd tegemist. Enda näitel on mul tohutult vedanud, sest siiani olen läbi profimeeskonna ja Eesti parimate arstide kõigile muredele lahenduse leidnud. Mul on alati olnud meeskonna poolt taustajõud läheduses (massöörid, füsiod, arstid) ja tekkima hakanud probleemidele enamasti kiiresti tähelepanu suunanud. Usun, et olen erandlik sportlane.