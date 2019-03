Noor pere tahab pealinnast Lihulasse kolida ja hääletas selle eest, et lastel oleks maal hea elada

Kati soov on, et lastega oleks maal hea elada. Ühe mudilase on ema ja isa valimisjaoskonda kaasa võtnud, ülejäänud kolm last jäid välja ootama. Suurel perel on üllatav soov, kolida Tallinnast maale elama, Lihulast 10 kilomeetri kaugusele. Pereisa on siitkandist pärit.

Mis te siin tegema hakkate? „Veel ei teagi,“ tunnistas Kati. Ent lisas, et ettevõtlikud inimesed hätta ei jää ja kuna lapsed on veel väikesed, siis niipea palga töö peale tal veel mõtelda ei tule.

Valimiseelsest ajast jäi Katile silma, et kõik lubavad suure suuga sarnaseid asju. See teeb Kati meelest otsustamise keeruliseks. Ta tähendas, et valitsevad erakonnad tema silmis usaldusväärsed ei ole, aga samas pole ka alternatiive, sest väiksemate parteide programmid on nõrgad.

Kati valik on täna valimistel rohelised, kuigi ta ei usu, et nad edu saavutavad ja tunnistab, et rohelistegi programm on puudulik. Siiski otsustas ta roheliste kasuks, et näidata, loodust hoidev meeldus on talle sümpaatne.

Kaja Kais elab siinsamas Lihulas ja tuli sel põhjusel valima jalgrattaga. Temal on selge eelistus ühe erakonna suhtes. Kais ootab, et vanematel inimestel elujärg paremaks läheks ja lastele peab niisamuti tema meelest panustama. „Need, need põhilised valukohad on,“ lausus ta.

Kais nendib, et tema tutvusringkonnas siiski kiputakse valimistest viilima. „Viletsalt käiakse valimas,“ sõnas ta. Põhjusena pakkus ta, et ei usuta lubadusi, mis tunduvad utoopilised. Tema isegi leiab, et suur rahajagamine pole reaalne.