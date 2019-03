Valija Koongas: Maaelu võiks kabedam olla

Just hääle andnud Aivar Konstabel ootab, et muutusi tuleks. „Maaelu võiks kabedam olla,“ kõneles ta. „Elu võiks maal olla,“ tähendas kõrvalt väimees.

Siiski pole Konstabel rahul, et peab arveid maksmas käima Lihulas pangas, lähemal pole võimalik. Apteek ja pood on õnneks Koongas olemas, aga sidejaoskond on suletud.

Kõik Konstabeli lapsed on maalt läinud, sest pole tööd. Nii tema väimees kui poeg töötavad Soomes. Kõrval seisev väimees tunnistas, et tegelikult on see õudne elu: peab kogu aeg Soome vahet sõitma. Kuigi töögraafik on ta praegu hea. „Kindlasti saab maal midagi paremaks teha,“ usub ja loodab ta.