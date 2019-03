Kadri Simson: Seis on pingeline

Tunde kohta kaks tundi enne valimisjaoskondade sulgemist ütles Simson, et see on hea. “Olen pikalt teinud tänavakampaaniat ja võin öelda, et nii vahetut ega sooja osavõttu pole varem olnud. Seda kampaaniat oli väga hea teha,” tõdes Simson.

Valimistulemuse prognoosi suhtes ohkas Simson sügavalt. “Ma ei oska seda prognoosida. Praegu tundub, et tänase päeva aktiivsus on madalam kui neli aastat tagasi. Selge on, et e-hääletus soosib Reformierakonda ja meie valijad käivad õigel päeval valimas,” ütles Simson, kes tunnistas, et Pärnumaal pole tal kunagi häälte saamisega probleeme olnud.